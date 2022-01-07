Fenerbahçe'de yeni hoca isyanı! 349 gün...

Fenerbahçe'de hoca sorunu bir türlü son bulmuyor... Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasından sonra Ali Koç, Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimlerle anlaşma zemini aradı. Ama hiçbiriyle orta yolu bulamadı. Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor.
Fenerbahçe'de hoca sorunu bir türlü son bulmuyor... Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasından sonra Ali Koç, Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimlerle anlaşma zemini aradı. Ama hiçbiriyle orta yolu bulamadı. Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor.
Pereira döneminin sona ermesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Göle de Adana Demirspor maçında takımın başında olamayacak. Kurallara göre pro lisansı olmayan teknik adamlar maksimum 2 hafta süreyle görev yapabiliyor. A lisansı olan Zeki Göle'nin pro lisansını haziran ayında alması bekleniyor. Bu nedenle Adana Demirspor maçında Fenerbahçe kulübesinde kimin oturacağı büyük bir soru işareti.
Eğer pazartesi gününe kadar Başkan Ali Koç'un teknik adam krizine son vermemesi durumunda Tahir Karapınar'ın Adana Demirspor maçında kulübede olması bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar yaşanan bu büyük belirsizlik ve kaos ortamı nedeniyle Başkan Ali Koç'a sosyal medyada çok büyük tepki gösteriyor.