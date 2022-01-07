Fenerbahçe'de yeni hoca isyanı! 349 gün...

Pereira döneminin sona ermesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Göle de Adana Demirspor maçında takımın başında olamayacak. Kurallara göre pro lisansı olmayan teknik adamlar maksimum 2 hafta süreyle görev yapabiliyor. A lisansı olan Zeki Göle'nin pro lisansını haziran ayında alması bekleniyor. Bu nedenle Adana Demirspor maçında Fenerbahçe kulübesinde kimin oturacağı büyük bir soru işareti.



