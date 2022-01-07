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Fenerbahçe'de yeni hoca isyanı! 349 gün...

Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, yeni hocanın bir türlü bulunamaması taraftarların sabrını taşırdı. Joachim Löw, Slaven Bilic, Jorge Jesus gibi isimler gündemde yer alsa da yeni teknik direktör konusunun henüz çözülememesi sarı-lacivertlilerde isyana yol açtı. Başkan Ali Koç döneminde 349 gün hocasız kalan Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerin ne getireceği merak konusu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de hoca isyanı! 349 gün...

Fenerbahçe'de hoca sorunu bir türlü son bulmuyor... Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'de Vitor Pereira'nın görevinden ayrılmasından sonra Ali Koç, Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimlerle anlaşma zemini aradı. Ama hiçbiriyle orta yolu bulamadı. Taraftar da uzun süren bekleyiş sonrası adeta çıldırdı. Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor.

Fenerbahçe'de hoca isyanı! 349 gün...

Pereira döneminin sona ermesinin ardından geçici olarak takımın başına geçen Zeki Göle de Adana Demirspor maçında takımın başında olamayacak. Kurallara göre pro lisansı olmayan teknik adamlar maksimum 2 hafta süreyle görev yapabiliyor. A lisansı olan Zeki Göle'nin pro lisansını haziran ayında alması bekleniyor. Bu nedenle Adana Demirspor maçında Fenerbahçe kulübesinde kimin oturacağı büyük bir soru işareti.

Fenerbahçe'de hoca isyanı! 349 gün...

Eğer pazartesi gününe kadar Başkan Ali Koç'un teknik adam krizine son vermemesi durumunda Tahir Karapınar'ın Adana Demirspor maçında kulübede olması bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlar yaşanan bu büyük belirsizlik ve kaos ortamı nedeniyle Başkan Ali Koç'a sosyal medyada çok büyük tepki gösteriyor.

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