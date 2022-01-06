Transfer haberleri | Samuel Umtiti'nin Fenerbahçe'yi reddetme nedeni ortaya çıktı!

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Barcelona 'dan Samuel Umtiti 'yi gündemine almıştı. Barcelona'dan ayrılmak istemeyen Fransız yıldız, yöneticiler tarafından ikna edilse de Fenerbahçe yerine Benfica 'ya gidebileceğini belirtti.

"TÜRKİYE HİTAP ETMİYOR"

İspanyol basınına göre Umtiti, takımdan yalnızca kiralık olarak ayrılmayı kabul etti ve Türkiye'nin kendisine hitap etmediğini düşünüyor. Benfica'ya transfer olma fikri ise Fransız yıldızı memnun etti.

Transfer sezon başında da gündeme gelmişti ancak Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi olabilecek bir takıma Umtiti'yi göndermek istememişti.