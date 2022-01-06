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Watford'dan Ozan Tufan kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sezon başında Watford'a satın alma opsiyonlu kiraladığı Ozan Tufan, Premier Lig'de umduğunu bulamazken, BBC, milli futbocuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Bu sezon sadece 8 maçta şans bulan Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye geri gönderileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Watford'dan Ozan Tufan kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sezon başında Watford'a satın alma opsiyonlu kiraladığı Ozan Tufan, Premier Lig'de beklediğini bulamadı. BBC, İngiliz ekibinde 8 maçta forma giyen ve sadece 5 kez ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Tufan'ın geri gönderileceğini duyurdu.

Watford'un Ozan'ın yerine Belçika'nın Eupen takımında oynayan Edo Kayembe'yi kadrosuna katmak istediğini belirten BBC, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edileceğini, kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını bildirdi.

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