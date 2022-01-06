Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe , Joachim Löw için girişimleri sıkılaştırdı... Başkan Ali Koç 'un Alman çalıştırıcı ile görüntülü bir telefon görüşmesi yaparak 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

Koç'un 61 yaşındaki teknik adama hatırı sayılır bir transfer bütçesi, istediği 5-6 oyuncuyu alma, kendi belirleyeceği ekiple çalışma+tam yetki sözü verdiği ve yanıt beklediği ifade edildi. Löw'ün bir iki gün içinde kesin kararını vereceği öğrenildi. Bugün somut gelişmeler yaşanabileceği gelen haberler arasında.

SCHIRA DA YAZDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da, "Fenerbahçe, Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti" paylaşımı yaptı. Öte yandan birkaç gündür idmanlara çıkmayan ve salonda çalıştığı açıklanan Mesut Özil'in de Löw'ü ikna etmek için devrede olduğu iddia ediliyor.