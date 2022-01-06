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Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Teknik direktör aarayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, ünlü Alman teknik direktör Joachim Löw'le görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Başkan Ali Koç’un telefonla görüştüğü tecrübeli teknik adam için Mesut Özil de devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Joachim Löw için girişimleri sıkılaştırdı... Başkan Ali Koç'un Alman çalıştırıcı ile görüntülü bir telefon görüşmesi yaparak 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Koç'un 61 yaşındaki teknik adama hatırı sayılır bir transfer bütçesi, istediği 5-6 oyuncuyu alma, kendi belirleyeceği ekiple çalışma+tam yetki sözü verdiği ve yanıt beklediği ifade edildi. Löw'ün bir iki gün içinde kesin kararını vereceği öğrenildi. Bugün somut gelişmeler yaşanabileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

SCHIRA DA YAZDI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira da, "Fenerbahçe, Löw'e 2024 yılına kadar sözleşme teklif etti" paylaşımı yaptı. Öte yandan birkaç gündür idmanlara çıkmayan ve salonda çalıştığı açıklanan Mesut Özil'in de Löw'ü ikna etmek için devrede olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

Yıldız futbolcunun, Almanya Milli Takımı'nda beraber çalıştığı tecrübeli teknik direktöre, "Gel, birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapalım" dediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yaz Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw dinleneceğini açıklamış, kısa süre önce ise artık yeni bir maceraya hazır olduğunu duyurmuştu.

Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

İSMAİL KARTAL YARDIMCISI OLACAK!
F.Bahçe'nin yıllık 6 milyon euro isteyen Löw'e 4.5 milyon euro ücret önerdiği, gelmesi halinde İsmail Kartal'ın Alman hocanın yardımcılığını üstleneceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

SEZONU 3. BİTİRDİ
Yaklaşık 15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı... Tecrübeli isim, 1998-99 sezonunda görev yaptığı F.Bahçe'de sezonu 3. bitimiş ve maç başına 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'de Joachim Löw heyecanı! Mesut Özil de devreye girdi

BILIC DAUM, KARTAL PLASE
F.Bahçe yönetiminin, Joachim Löw ikna edememesi halinde yedekte beklettiği Slaven Bilic, Christoph Daum ve İsmail Kartal'dan birisi ile anlaşması bekleniyor. Bilic ve Daum'un gözü yönetimde... Kartal da çağrılırsa göreve hazır olduğunu açıklamıştı.

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