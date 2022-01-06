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Galibiyet pozu

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Zeki Murat Göle nezaretinden dün gerçekleştirilen idmanda oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Galibiyet pozu

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Zeki Murat Göle nezaretinden dün gerçekleştirilen idmanda oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Karşılaşmayı kazanan beyaz yelekli takım galibiyet pozu verdi.

5 OYUNCU AYRI ÇALIŞTI
Hafif sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in dün de bireysel çalışmalar dahilinde idmanı tamamladığı açıklandı. Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Berisha da günü bireysel saha çalışmalarıyla geçirdi.

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