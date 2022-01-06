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Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a çabukluk ve koordinasyon çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler, mücadele öncesi çalışmalarına devam etti. Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'ın bireysel saha çalışmaları yaptığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 15:11
Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a çabukluk ve koordinasyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın, teknik ve taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'ın bireysel saha çalışmaları yaptığı ifade edildi.

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