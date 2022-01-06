FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae Napoli'ye gidecek mi? Belli oldu

Süper Lig'de ilk devre zirveden uzak kalsa da Fenerbahçe'de en dikkat çekici performansları takımın stoperleri Kim Min-Jae ile Attila Szalai sergilemişti. Avrupa kulüplerinin radarına giren Kim Min-Jae ile Napoli yakından ilgileniyordu.

İtalyan basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre Napoli, alternatif olarak belirlediği Axel Tuanzebe'de mutlu sona ulaştı. Oyuncunun yarın İtalyan temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.