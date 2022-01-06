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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae Napoli'ye gidecek mi? Belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yıldız ismin Napoli'ye transferi gündemdeydi ancak yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 12:12
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae Napoli'ye gidecek mi? Belli oldu

Süper Lig'de ilk devre zirveden uzak kalsa da Fenerbahçe'de en dikkat çekici performansları takımın stoperleri Kim Min-Jae ile Attila Szalai sergilemişti. Avrupa kulüplerinin radarına giren Kim Min-Jae ile Napoli yakından ilgileniyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae Napoli'ye gidecek mi? Belli oldu

İtalyan basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre Napoli, alternatif olarak belirlediği Axel Tuanzebe'de mutlu sona ulaştı. Oyuncunun yarın İtalyan temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae Napoli'ye gidecek mi? Belli oldu

Yine İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kim Min-Jae bu durumda Fenerbahçe'de kalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min Jae Napoli'ye gidecek mi? Belli oldu

Sarı-lacivertli takıma sezon başında Beijing Guoan'dan transfer olan Min-Jae, ligin ilk yarısında 17 karşılaşmada görev aldı.

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