Alman basını yazdı! "Fenerbahçe Max Meyer'den kurtulmak istiyor"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin ilk yarısını hayal kırıklıklarıyla noktaladı. Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve halen takımın başına bir ismi geçirmeyen sarı lacivertlilerde, buna rağmen transfer çalışmaları da devam ediyor.

Alman basını sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Max Meyer ile ilgili bir inceleme yayınladı.

'Max Meyer yeni bir krizin eşiğinde' başlığıyıla duyurulan haberde, Fenerbahçe'nin 2021 yazında eski süper yeteneği işsizlikten kurtardığı ancak şu an kurtulmak istendiği belirtildi.