Haberler Fenerbahçe Alman basını yazdı! "Fenerbahçe Max Meyer'den kurtulmak istiyor"

Alman basını yazdı! "Fenerbahçe Max Meyer'den kurtulmak istiyor"

Sezon başında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Max Meyer, performansıyla hem formayı kapamadı hem tarafatrın gözüne giremedi. Alman basını, bir dönem Panzerler'in genç yıldızı olarak gösterilen Max Meyer ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 13:35 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 13:35
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Alman basını yazdı! "Fenerbahçe Max Meyer'den kurtulmak istiyor"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin ilk yarısını hayal kırıklıklarıyla noktaladı. Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve halen takımın başına bir ismi geçirmeyen sarı lacivertlilerde, buna rağmen transfer çalışmaları da devam ediyor.

Alman basını sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Max Meyer ile ilgili bir inceleme yayınladı.

'Max Meyer yeni bir krizin eşiğinde' başlığıyıla duyurulan haberde, Fenerbahçe'nin 2021 yazında eski süper yeteneği işsizlikten kurtardığı ancak şu an kurtulmak istendiği belirtildi.

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