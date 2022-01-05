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Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Angel Romero'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Paraguay basınında yee alan bilgilere göre, Boca Juniors ile sözleşme imzalayacağı konuşulan Angel Romero konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazetecilerin aktardığı bilgilere göre Angel Romero, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 12:48 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 12:53
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündeme taşınırken, diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu hususta sarı lacivertliler, teknik direktörünü açıklamadan önce bazı oyuncularla prensipte anlaşmak istiyor.

Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

Angel Romero ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılırken, yıldız ismin Boca Juniors'a imza atacağı konuşuluyordu. Ancak Arjantinli gazetecilerin Paraguay basınına verdiği bilgilere göre bu transfer rafa kalktı.

Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

"FENERBAHÇE İLE SON AŞAMADA"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde şu ifadeler kullanıldı; "Boca Juniors, transfer için Angel Romero'yu aradığınz, Paraguaylı futbolcudan beklenmedik bir cevap aldı. Romero, bir Türk kulübüyle (Fenerbahçe) transferinin bitme noktasına geldiğini, ayrıca MLS'ten de yüksek miktarda teklif aldığını iletti. Bu konuşmanın ardından Boca, teklifini geri çekti."

Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

BONSERVİSİ ELİNDE
29 yaşındaki Paraguaylı futbolcu Angel Romero, son olarak San Lorenzo'da oynuyordu. Yıldız isim, kulübüyle olan bağını kısa süre önce sonlandırdı ve serbest oyuncu statüsüne geçti.

Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

Angel Romero, Paraguay milli takımı ile 37 müsabakada rol alırken 8 gol üretti.

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