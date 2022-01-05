Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündeme taşınırken, diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu hususta sarı lacivertliler, teknik direktörünü açıklamadan önce bazı oyuncularla prensipte anlaşmak istiyor.

Angel Romero ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılırken, yıldız ismin Boca Juniors'a imza atacağı konuşuluyordu. Ancak Arjantinli gazetecilerin Paraguay basınına verdiği bilgilere göre bu transfer rafa kalktı.