Fenerbahçe'den bedava transfer bombası! Angel Romero Boca Juniors'a gidiyor derken...

Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör konusu gündeme taşınırken, diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu hususta sarı lacivertliler, teknik direktörünü açıklamadan önce bazı oyuncularla prensipte anlaşmak istiyor.
Angel Romero ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılırken, yıldız ismin Boca Juniors'a imza atacağı konuşuluyordu. Ancak Arjantinli gazetecilerin Paraguay basınına verdiği bilgilere göre bu transfer rafa kalktı.
"FENERBAHÇE İLE SON AŞAMADA"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde şu ifadeler kullanıldı; "Boca Juniors, transfer için Angel Romero'yu aradığınz, Paraguaylı futbolcudan beklenmedik bir cevap aldı. Romero, bir Türk kulübüyle (Fenerbahçe) transferinin bitme noktasına geldiğini, ayrıca MLS'ten de yüksek miktarda teklif aldığını iletti. Bu konuşmanın ardından Boca, teklifini geri çekti."