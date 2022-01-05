FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Angel Romero, Gabriel Barbosa, Michael Olunga

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Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak için transferde çalışmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

👉SAMUEL UMTITI

Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertli ekibin listesindeki oyunculardan biri de Barcelona forması giyen Samuel Umtiti olmuştu. İspanyol basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Barcelona'nın kadrosundan göndermeyi planladığı Umtiti, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmedi.

👉 GABRIEL BARBOSA

Brezilya kulübünün Gabigol'ü yalnızca bonservisi ile gönderebileceği ifade edilirken Fenerbahçe'nin Flamengo'nun istediği bonservis bedelini karşılayamayacağı yazıldı. Haberde ayrıca Flamengo'nun 33 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olmadan Gabriel Barbosa'yı bırakmak istemediği ifade edildi.

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👉 FERREIRA

Fenerbahçe'nin bir süredir takibe aldığı ve girişimlere başladığı bilinen 24 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncuyu Ferreira ile ilgili Brezilya'da flaş bir gelişme yaşandı. Gremio başkanı Romildo Bolzan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ferreira'nın, takım için önemli bir isim olduğunu ve takımın olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getirdi.

👉 MICHAEL OLUNGA

Kenya basınınından, Michael Olunga - Fenerbahçe ilişkisine dair flaş haberler gelmeye devam etti. "Olunga, Fenerbahçe'de Mesut Özil ile sansasyonel bir bağlantı kurabilir" başlığıyla verilen haberde, bu sezon 19 maçta 31 gol atarak sıkıntı yaşayan sarı lacivertlilerin 19 maçta 26 gol atan Olunga'yla bu sorunu giderebileceği kaydedildi.

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👉 ANGEL ROMERO

Sarı lacivertliler, bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Angel Romero'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Paraguay basınında yee alan bilgilere göre, Boca Juniors ile sözleşme imzalayacağı konuşulan Angel Romero konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli gazetecilerin aktardığı bilgilere göre Angel Romero, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere...

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