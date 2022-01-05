Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna takviye yapmak için ilk olarak elindeki oyuncuları satması gereken sarı-lacivertliler, rotasyondaki futbolculardan gönderebildiği kadar gönderip takımı güçlendirme planını devreye sokacak. İşte Sabah'ın haberine göre, takımdan ayrılacak 5 isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

TISSERAND: Kulüp genel olarak performansından memnun. Ancak takımın en yüksek maaş alan 3-4 futbolcusundan biri olması nedeniyle listede. Almanya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 18 resmi maçta 1402 dakika görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

GUSTAVO: Eski performansından uzaklığı ve en yüksek maaş alan isim olması nedeniyle gönderilmek isteniyor. Maaşı yıllık 4 milyon Euro'yu buluyor. Ülkesi Brezilya'da bazı kulüplerle görüşmeleri devam ediyor. 34 yaşındaki ön libero 19 resmi maçta 1 gol-1 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

SOSA: Yine maaşı yüksek olduğu için radara takılan isimlerden. Bunun yanında çok sık sakatlanması ve performansının düşük olması problem... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ocakta kontrattan çıkmak için yoğun çaba var. 36 yaşındaki orta saha 16 resmi maçta 951 dakika forma giyip, 1 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

MEYER: Performansı Fenerbahçe seviyesinde görülmüyor. Kontenjanın boşalması için feda edilebilir. Yeni gelecek hocanın kararı belirleyici olacak ancak ayrılma ihtimali hayli yüksek. 26 yaşındaki orta saha 10 maçta 414 dakika oynarken 1 golü Avrupa'da attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

ROSSI: Bulunduğu bölgedeki kalabalık nedeniyle kulübeye oturdu. Kiralık ve sezon sonunda ayrılacak. Yine kontenjan doluluğu nedeniyle feda edilmesi muhtemel. 21 resmi maçta 1101 dakika oynadı. 2 gol-5 asisti var.

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