FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 5 ayrılık birden... (FB spor haberi)

TISSERAND: Kulüp genel olarak performansından memnun. Ancak takımın en yüksek maaş alan 3-4 futbolcusundan biri olması nedeniyle listede. Almanya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon 18 resmi maçta 1402 dakika görev yaptı.

GUSTAVO: Eski performansından uzaklığı ve en yüksek maaş alan isim olması nedeniyle gönderilmek isteniyor. Maaşı yıllık 4 milyon Euro'yu buluyor. Ülkesi Brezilya'da bazı kulüplerle görüşmeleri devam ediyor. 34 yaşındaki ön libero 19 resmi maçta 1 gol-1 asist üretti.