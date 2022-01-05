Haberler Fenerbahçe Acil hoca aranıyor! İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler

Acil hoca aranıyor! İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Joachim Löw, İsmail Kartal, Jorge Jesus, Okan Buruk ve daha birçok isim gündeme gelmesine rağmen henüz bir teknik adamla anlaşma sağlanamadı. Bu durum futbol takımının işleyişini de ciddi biçimde etkiliyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Acil hoca aranıyor! İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler

Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç'un en çok eleştirildiği nokta teknik direktör konusunda bir istikrar yakalanamaması. Koç döneminde neredeyse 1 yıl boyunca takım hocasız kaldı.

Acil hoca aranıyor! İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler

Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra da Joachim Löw, İsmail Kartal, Jorge Jesus, Okan Buruk ve daha birçok isim gündeme gelmesine rağmen henüz bir teknik adamla anlaşma sağlanamadı. Bu durum futbol takımının işleyişini de ciddi biçimde etkiliyor.

Acil hoca aranıyor! İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler

Kanarya'da yapılacak yeni transferlerden, takımda kalacak-gidecek isimlere kadar her şey yeni teknik adamı bekliyor. Löw ve Jesus gibi sürekli bir teknik direktör ile mi anlaşılacağı yoksa İsmail Kartal gibi bir geçiş hocası ile yola devam edileceği de belirsiz. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Başkan Ali Koç'u en çok bu konuda eleştiriyor ve bir an önce çözülmesini bekliyor.

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