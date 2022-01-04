Ferdi’de sıra imzada

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, kulüp tercihini de yapmak üzere... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç yıldız ile yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi.
MilliTakım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, kulüp tercihini de yapmak üzere... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç yıldız ile yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Öte yandan bu sezon 22 maçta 2 gol+2 asist üreten Ferdi'ye yönetim, A Milli Takım forması altında sonsuz başarı diledi.