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Ferdi’de sıra imzada

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, kulüp tercihini de yapmak üzere... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç yıldız ile yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Ferdi’de sıra imzada
Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, kulüp tercihini de yapmak üzere... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç yıldız ile yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Öte yandan bu sezon 22 maçta 2 gol+2 asist üreten Ferdi'ye yönetim, A Milli Takım forması altında sonsuz başarı diledi.
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