FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar yazdı! Attila Szalai'ye çılgın teklif

İspanyol basını, David García için Osasuna'dan olumsuz cevap alan Atletico Madrid'in gözünü ikinci seçeneği olan Attila Szalai'ye çevirdiğini duyurdu....

ElgolDigital'de yer alan haberde, Szalai'nin son aylarda piyasa değerinin patlama yaptığı vurgulanırken; Chelsea, Napoli ve Tottenham gibi büyük takımların durumunu sorduğu ifade edildi.

Bu transfer operasyonun bedelinin 23 milyon euro olarak tahmin edildiğini belirten site, savunmada açığı olan Atletico Madrid'in Szalai için bu büyük miktarı teklif etmeye istekli olabileceğini kaydetti.