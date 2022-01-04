FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Başına gelen en büyük felaket..."

HAKKI YALÇIN - İKİNCİ BASKI!
Bizler sadece cümlelerimizle yakın ilişkideyiz, akıl çetelerine ihtiyaç duymayacak kadar da kalemimize güvenimiz var. Yeni yıl yeni umutları da beraberinde getirirken, eski inatların yerinde yeller esmesi dileğiyle, Fenerbahçe adına 4 sezondur kurduğum cümleleri yeniden hatırlatmayı uygun buldum.
"Ali Koç, 'bu tabloya sebebiyet verenler bugün davrandıkları gibi davranamazlar' derken, 'neyi yapmazdım?' sorusunun cevabını şaşırtıcı biçimde veriyor. 'Sportif teknik direktör konusunda aynısını yapardım!' Yani zamanı geriye çevirse kundakçı Comolli yine görevde. Oysa Fenerbahçe'nin başına gelen en büyük felaketlerden biridir Comolli ve Ali Koç'un en büyük yanlışıdır."
"Ali Koç kendisinden önce dikilen ağaçların kuruduğu gerçeğine sığınmakla, bir tane ağaç dikmediği gerçeğinin arasındaki tarzını sorgulamakla yükümlüdür. O yüzden Fenerbahçe'nin tek amacı gelecek sezonların takımını kurmaktır, günü kurtarmak değil. Sarı ile lacivertin korkuyla renklendiği görülmüş değilse bu takımı yönetenler biraz da gençlere eğilse hiç fena olmaz. Yoksa büyük yürüyüş masalında yürü yürü yollar bitmez, hayallerin ömrü de böyle bir yürüyüşe yetmez zaten."