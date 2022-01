FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Başına gelen en büyük felaket..."

"İşler iyi giderken duyulan huzurun yansıması olarak Ali Koç 'un sözlerini not ettim. 'Şu an baktığımızda hem çok iyi birinci takım hem de birinciliğe oynayabilecek ikinci bir takım çıktığını görüyoruz.' Yetersizlik karşısında kendini yeterli görmek en büyük tehlikelerden biridir. Yaptığı transferlere bu kadar güvenen bir başkanın 'tünelin ucunda ışığı görüyorum' cümlesi dikkatimi çekti. ' Fenerbahçe 'yi o karanlık tünele kim soktu?' dedim kendi kendime, kimse duymadı.

"Sayın Ali Koç! Kulüp başkanlığı her türlü çaresizliğe karşı koyabilme gücünü kendinde bulabilmektir. Her hafta bir şeylere dert yanmakla başkanlık yapamazsınız. Özneniz sürekli para. Sizin harcadığınız parayı hiçbir başkan harcamadı. Kusura bakmayın ama bu takımın gelirinden fazla gideri olduysa ve siz yanlış transferlerle milyonlarca doları çöpe attıysanız, çocukların cebindeki 20 liraya ihtiyaç duyan bir kampanya yaptığınız halde ayağınızı yorganına göre uzatmadıysanız meselenin çözümünü kendinizde arayın." Bunları yazdık ne oldu? Hiçbir şey. Medyada akıl satan tilkilerin kapladıkları alan yanlışların itibar gördüğü alandır ki, o mevzilerde tutulan her dal talandır. Kimse kusurumuza bakmasın ama sesimiz duyulmuyor diye megafon kullanacak değiliz!