FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Başına gelen en büyük felaket..."

"İşler iyi giderken duyulan huzurun yansıması olarak Ali Koç'un sözlerini not ettim. 'Şu an baktığımızda hem çok iyi birinci takım hem de birinciliğe oynayabilecek ikinci bir takım çıktığını görüyoruz.' Yetersizlik karşısında kendini yeterli görmek en büyük tehlikelerden biridir. Yaptığı transferlere bu kadar güvenen bir başkanın 'tünelin ucunda ışığı görüyorum' cümlesi dikkatimi çekti. 'Fenerbahçe'yi o karanlık tünele kim soktu?' dedim kendi kendime, kimse duymadı.

"Yoo sizleri eleştirenlere kin beslemeyin, hayatın zarafeti gerçeklere katlanmakla mümkün. Reddettiğiniz gerçeklerin tümüyle bir gün yüzleşeceksiniz. Göreve geldiğinizden bu yana haddinden fazla yanlış yaptınız. Sayın Ali Koç karıncaları izleyin biraz, nasıl çalışıyorlar görün. Yanlarında yağcı yok, sırnaşıklık yaparak geçinen de yok. Hepsi iliklerine kadar hamarat ve hepsi aynı hedefe yürüyor. Karıncaların anlattıklarını ya duymak istemiyorsunuz ya da karıncaları pek sevmiyorsunuz! Ama unutmayın ki Sayın Ali Koç sizi bu kulübün başına efsane olmanız için getirdiler, Fenerbahçe'yi bu hallere düşürmeniz için değil."