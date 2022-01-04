Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da iç transfer operasyonu! Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıl daha... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da iç transfer operasyonu! Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıl daha... (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Türk Milli Takımı'nı tercih eden ve Türk statüsü devam eden Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da iç transfer operasyonu! Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıl daha... (FB spor haberi)
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Önceki gün TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u arayarak Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu formasını giydiği Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Takvim'in haberine göre; resmi imzanın birkaç gün içinde gerçekleşeceği de öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Ferdi'ye "Türk Milli Takımı'nı tercih ederek Türk statün devam ederse teklifimiz daha yüksek olur" dediği ve bunun üzerine Ferdi'nin Hamit Altıntop'u aradığı ifade edildi. Hem Fenerbahçe hem de Hamit Altıntop Ferdi'nin Türkiye'yi tercih ettiğini dün açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe ile tamamı ilk 11'de 15 Süper Lig maçına çıkmış, 2 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

DİĞER
Süper Lig'den 3 dev 2021 yılı boyunca sosyal medyayı salladı! İşte Twitter'da en çok etkileşim alan kulüpler...
43 yaşına giren Çağla Şıkel'den yıllara meydan okuyan duruş! Görenler hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor