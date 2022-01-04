FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da iç transfer operasyonu! Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıl daha... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Önceki gün TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'u arayarak Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini söyleyen Ferdi Kadıoğlu formasını giydiği Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. Takvim'in haberine göre; resmi imzanın birkaç gün içinde gerçekleşeceği de öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Ferdi'ye "Türk Milli Takımı'nı tercih ederek Türk statün devam ederse teklifimiz daha yüksek olur" dediği ve bunun üzerine Ferdi'nin Hamit Altıntop'u aradığı ifade edildi. Hem Fenerbahçe hem de Hamit Altıntop Ferdi'nin Türkiye'yi tercih ettiğini dün açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe ile tamamı ilk 11'de 15 Süper Lig maçına çıkmış, 2 gol ve 1 asistlik bir performans ortaya koymuştu.