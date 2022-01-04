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Fenerbahçe Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır ve Mergim Berisha bireysel saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 15:59
Fenerbahçe Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır ve Mergim Berisha bireysel saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Ferdi Kadıoğlu, Kim Min-Jae, Filip Novak, Mesut Özil ve Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar dahilinde antrenmanı tamamladı.

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