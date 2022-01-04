Haberler Fenerbahçe Ali Koç 2. kez Covid oldu

Ali Koç 2. kez Covid oldu

Başkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Ali Koç 2. kez Covid oldu
Başkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi. TFF ve birçok kulüp Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
DİĞER
Burçin Orhon 60 yaşında 95 kilo ama hâlâ Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon'un son hali...
43 yaşına giren Çağla Şıkel'den yıllara meydan okuyan duruş! Görenler hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor