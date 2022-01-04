Ali Koç 2. kez Covid oldu

Başkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi.
Başkan Ali Koç, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir." denildi. TFF ve birçok kulüp Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.