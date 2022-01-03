Haberler Fenerbahçe Szalai: İşime odaklandım

Szalai: İşime odaklandım

İtalyan, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin radarında yer alan Attila Szalai, sadece Fenerbahçe'ye ve işine odaklandığını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Szalai: İşime odaklandım
İtalyan, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin radarında yer alan Attila Szalai, sadece Fenerbahçe'ye ve işine odaklandığını söyledi. Macar futbolcu, transfer dedikoduları ile kafasını meşgul etmediğini belirterek, "Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tek hedefim, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması yönünde katkı sağlamak. Buna odaklanmış durumdayım" dedi. 2025'e kadar sözleşmesi olan Szalai için resmi teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'nin kapıyı 20 milyon euro'dan açacağı ifade ediliyor.
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