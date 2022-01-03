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SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Spor haberi... Süper Lig'de aldığı mağlubiyetler sonrası zirveden uzaklaşarak beklentilerin oldukça uzağında bir tablo çizen Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından bu yana teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de cevabı en çok merak edilen sorulardan biri haline gelen 'teknik direktör kim olacak?' sorusu büyük oranda yanıt bulurken, yeni çalıştırıcının resmi olarak açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 15:44
SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklentilerin oldukça altında bir performans gösteren Fenerbahçe'de fatura Vitor Pereira'ya kesilmişti.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Portekizli teknik adamın kovulmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de yönetim, birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, bir isimde karar kılındı.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Akşam'ın haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetimin en çok güvendiği isim olarak yapılan toplantıda daha önce Beşiktaş çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic ön plana çıktı ve çoğunluk da Slaven Bilic yönünde oy kullandı.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Bazı isimler ise Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'ya şans verilmesini dile getirdi. Ancak çoğunluk tercihini Bilic'ten yana kullanınca Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası bir anlamda netleşti.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Başarılı Hırvat hoca, Çin ekibi Beijing Guoan'la yollarını yarınki Shenzhen FC maçı sonrasında ayıracak.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

JORGE JESUS PAHALI GELDİ
Maç sonrasında takımla vedalaşacak olan Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, ardından Türkiye'ye gelerek Sarı-Lacivertliler'le sözleşme imzalayacak.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Slaven Bilic'le birlikte Benfica'dan kovulan Jorge Jesus'a da teklif götüren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının yüksek maaş ve transfer bütçesi istemesinin ardından görüşmeleri sonlandırmıştı.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Bazı yöneticilerin ısrarla istediği Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza da Brezilya basınına yaptığı açıklamada; Sao Paulo genç takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulamıştı. 5 Ocak'ta başlayacak ligde Alex, Sao Paulo'nun genç takımının başında olacak.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

2013-2015 ARASINDA BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMIŞTI
Ülkemizde 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, Siyah-Beyazlı takıma oynattığı oyunla takdir kazanmıştı.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Beşiktaş'ın başında 89 maça çıkan Hırvat Hoca, 1.82 puan ortalaması yakalarken, 2013-14 şampiyonluğu Fenerbahçe'ye, 2014-15'te ise Galatasaray'a kaptırmıştı.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Bilic, bu hafta içinde Fenerbahçe'yle yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Taraftar anlaştığı takdirde ise Hırvat hoca hemen iş başı yapacak.

SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Bilic'in Çin'deki bütün yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'ye gelmek istediği, yönetimin de buna onay verdiği gelen bilgiler arasında...

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