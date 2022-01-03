SPOR HABERİ - Yönetim kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Süper Lig 'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklentilerin oldukça altında bir performans gösteren Fenerbahçe 'de fatura Vitor Pereira 'ya kesilmişti.

Portekizli teknik adamın kovulmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe 'de yönetim, birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, bir isimde karar kılındı.

Akşam'ın haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetimin en çok güvendiği isim olarak yapılan toplantıda daha önce Beşiktaş çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic ön plana çıktı ve çoğunluk da Slaven Bilic yönünde oy kullandı.