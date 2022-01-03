Fenerbahçe'de karar haftası! Yeni hoca...

Yeni yıla teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de hedef ikinci yarının ilk maçına hocasız çıkmamak. Çalışmalara hız veren yönetim yine ser verip sır vermiyor. Ancak son gelen bilgiler Okan Buruk isminin öne çıktığı yönünde.
Başakşehir'den geçen yıl ocak ayında ayrılan ve o günden beri takım çalıştırmayan Buruk için aracılar vasıtasıyla bilgi alındığı gelen haberler arasında. Bu hafta içinde resmi bir görüşme olabileceği belirtiliyor.
GÖZLER ALİ KOÇ'TA
Jorge Jesus ve Joachim Löw'de gelişme kaydedemeyen yönetimin, Slaven Bilic içinse son bir hamle yapabileceği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının, kulübü ile anlaşarak ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin devreye gireceği ifade ediliyor.