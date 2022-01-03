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Fenerbahçe'de karar haftası! Yeni hoca...

Vitor Pereira'nın yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de düğüm bu hafta çözülecek. Sarı-lacivertlilerde Okan Buruk’un ismi öne çıkarken, Slaven Bilic için de yeni bir hamle yapılabileceği belirtiliyor. Pereira’da olduğu gibi bir son dakika sürprizi de gelebilir. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de karar haftası! Yeni hoca...

Yeni yıla teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de hedef ikinci yarının ilk maçına hocasız çıkmamak. Çalışmalara hız veren yönetim yine ser verip sır vermiyor. Ancak son gelen bilgiler Okan Buruk isminin öne çıktığı yönünde.

Fenerbahçe'de karar haftası! Yeni hoca...

Başakşehir'den geçen yıl ocak ayında ayrılan ve o günden beri takım çalıştırmayan Buruk için aracılar vasıtasıyla bilgi alındığı gelen haberler arasında. Bu hafta içinde resmi bir görüşme olabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de karar haftası! Yeni hoca...

GÖZLER ALİ KOÇ'TA
Jorge Jesus ve Joachim Löw'de gelişme kaydedemeyen yönetimin, Slaven Bilic içinse son bir hamle yapabileceği öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının, kulübü ile anlaşarak ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin devreye gireceği ifade ediliyor.

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