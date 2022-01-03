Fenerbahçe'de görülmemiş istatistik! 28 maça 28 farklı ilk 11...

Sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de süreç, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kovulmasına kadar varırken, sarı lacivertlilerde en çok tartışılan şey kadro istikrarsızlığı oldu.
Formsuzluk, sakatlık, ceza, virüs derken Fenerbahçe tam 28 maça 28 farklı on birle çıkmayı başardı! Ligde 19, Avrupa'da 8, Türkiye Kupası'nda 1 maç yapan sarı lacivertliler, lig bazında maç başına ilk on birde en az bir değişiklik yaparken, bu rakam Avrupa'da en az iki olarak istatistiklere yansıdı. Genel tabloda ise bir maçtan diğerine ilk on birdeki değişiklik sayısının 8'i bulduğu oldu.
BİR TÜRLÜ SİSTEM BEĞENMEDİLER
Bu durum takımın tüm kurgularındaki değişikliğin habercisi olurken, Fenerbahçe'nin en istikrarlısı bölgesi kaleydi. Altay 15 maç görev yaparken, sakatlanan arkadaşından kaleyi devralan Berke 13 karşılaşmada forma giydi.