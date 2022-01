Fenerbahçe'de görülmemiş istatistik! 28 maça 28 farklı ilk 11...

Formsuzluk, sakatlık, ceza, virüs derken Fenerbahçe tam 28 maça 28 farklı on birle çıkmayı başardı! Ligde 19, Avrupa'da 8, Türkiye Kupası'nda 1 maç yapan sarı lacivertliler, lig bazında maç başına ilk on birde en az bir değişiklik yaparken, bu rakam Avrupa'da en az iki olarak istatistiklere yansıdı. Genel tabloda ise bir maçtan diğerine ilk on birdeki değişiklik sayısının 8'i bulduğu oldu.