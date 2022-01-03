Fenerbahçe'de görülmemiş istatistik! 28 maça 28 farklı ilk 11...

HÜCUM HATTI SÜREKLİ DEĞİŞTİ

İstikrarsızlıktan en çok nasiplenen ise elbette hücum hattı oldu. 28 karşılaşmanın 23'üne üçlü hücum bloğuyla başladı Fenerbahçe. Üç maçta üçlü hücum önünde tek golcü, iki maçta da dörtlü hücum önünde tek golcü denemesi yapıldı. Hücum hattında 24 farklı tercih, 27 değişik şekilde kullandı. En çok bir arada başlama imkânı bulanlar Mesut, Valencia, Rossi oldu, tabii ki, üst üste değil!