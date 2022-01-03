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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'de favori Kim Min-Jae! İki aday daha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin ilk yarı itibarıyla performansı dikkat çeken oyuncusu Kim Min-Jae'ye İtalyan ekibi Napoli talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 14:11
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'de favori Kim Min-Jae! İki aday daha...

Fenerbahçe'ye sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'ye, İtalyan ekibi Napoli talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'de favori Kim Min-Jae! İki aday daha...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Napoli'de Kostas Manolas'ın takımdan ayrılması, Kalidou Koulibaly'nin ise hem sakatlık hem de Afrika Kupası'nda görev alması sebebiyle gözünü sarı-lacivertlilerin futbolcusu Kim'e dikti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Napoli'de favori Kim Min-Jae! İki aday daha...

İtalyan ekibi, Min-Jae transferini gerçekleştirememesi durumunda ise Federico Fazio ve Axel Tuanzebe isimleri üstünde duruyor.

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