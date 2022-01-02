FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, dün itibariyle yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Avrupa'dan her kulüple görüşebilecek. Bu sezon sarı-lacivertli takımın parlayan yıldızları Türkiye hariç Avrupa'nın her liginden teklif alabilir ve görüşmeler yapabilir.

30 Haziran 2022'de sözleşmeleri sona erecek iki genç futbolcu henüz Fenerbahçe ile resmi bir anlaşma imzalamadı. Sarı-lacivertli kulüp hem Ferdi hem de Berke ile görüşmelerini yaptı. Önümüzde hafta içinde yeni görüşmelerin yapılması bekleniyor.