Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından teknik direktör konusundaki belirsizlik sürerken kulüpte alarm verildi. Sarı-lacivertlilerin iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer'in takımdaki geleceği henüz netleşmedi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 12:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Vitor Pereira'ya kesilmişti. Sarı-lacivertlilerde yeni hoca konusunda henüz bir gelişme yaşanmamışken dün itibarıyla bir tehlike daha yaşandı. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosunda tuttuğu genç yıldızların sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimalleri doğdu. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Teknik direktör arayışı süren Fenerbahçe için Jorge Jesus ismi gündemde kalmaya devam ediyor. Benfica'dan resmen ayrılan 67 yaşındaki çalıştırıcının hem Fenerbahçe hem de Atletico Mineiro ile görüştüğü belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe'de şu anda öncelik teknik direktör seçimi olacak. Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer çalışmaları ağırlık kazanacak. Hocanın isteyeceği mevkiler ve rapora göre hareket edilecek. Sezon başındaki hata yapılmayacak. Zira sezon başında Steven Caulker transfer edilmiş ancak Vitor Pereira kadroda düşünmeyince yollar ayrılmıştı. O nedenle bu kez temkinli davranılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, dün itibariyle yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Avrupa'dan her kulüple görüşebilecek. Bu sezon sarı-lacivertli takımın parlayan yıldızları Türkiye hariç Avrupa'nın her liginden teklif alabilir ve görüşmeler yapabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

30 Haziran 2022'de sözleşmeleri sona erecek iki genç futbolcu henüz Fenerbahçe ile resmi bir anlaşma imzalamadı. Sarı-lacivertli kulüp hem Ferdi hem de Berke ile görüşmelerini yaptı. Önümüzde hafta içinde yeni görüşmelerin yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Ancak dünden itibaren Avrupa'dan herhangi bir kulüp de iki genç yıldızla görüşme yapma şansına sahip. Zaten iki genç yıldız Avrupa'daki birçok takımın takip listesinde bulunuyor. Birçok önemli kulübün scout ekipleri Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'i uzun zamandır izliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Bu sezon da Fenerbahçe'de başarılı olan iki genç yıldızın takipçi sayısı daha çok arttı. Özellikle son dönemde Avrupa'ya açılan Türk futbolcuların sayısı da artmış durumda. Bu açıdan bakıldığında 22 yaşındaki Ferdi ile 21 yaşındaki kaleci Berke, yaşları, potansiyelleri ve performanslarıyla gelecek vadediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması gerekiyor. Aksi takdirde iki potansiyelli genç yıldız bedavaya Avrupa kulüplerine kaptırılabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Sarı-lacivertlilerde bu sezon saha içinde yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer saha dışında da çok iyi arkadaşlar. İki yıldız aynı yaşta oldukları için de saha dışında birlikte vakit geçiriyor, iyi anlaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Bu sezon özellikle Vitor Pereira yönetiminde iki genç yıldız da parladı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu performansını yukarı çekti ve Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçirdi. 22 yaşındaki Ferdi, 22 resmi maçta oynadı, 2 gol 2 asist yaptı. Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan 21 yaşındaki Berke Özer de 14 resmi maçta eldivenleri giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular arasında Jose Sosa da bulunuyor. Ancak 36 yaşında olan Sosa için yeni gelecek teknik direktörün kararı beklenecek. Ayrıca Arjantinli orta sahanın sezon sonuna kadar göstereceği performans da önem teşkil edecek. Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan Sosa, bu sezon Vitor Pereira döneminde istediği forma şansını bulamamıştı. Deneyimli yıldız bu sezon 16 resmi maçta 1 asist yaptı.

DİĞER
Pınar Altuğ'un yeni yıl pozuna kızı Su damga vurdu! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
Aleyna Tilki'den bomba otel itirafı! "Herkes bana yürüdü" diyen Aleyna o ismi ifşaladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor