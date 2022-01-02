FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de alarm verildi! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer...

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Vitor Pereira'ya kesilmişti. Sarı-lacivertlilerde yeni hoca konusunda henüz bir gelişme yaşanmamışken dün itibarıyla bir tehlike daha yaşandı. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosunda tuttuğu genç yıldızların sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimalleri doğdu. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
Teknik direktör arayışı süren Fenerbahçe için Jorge Jesus ismi gündemde kalmaya devam ediyor. Benfica'dan resmen ayrılan 67 yaşındaki çalıştırıcının hem Fenerbahçe hem de Atletico Mineiro ile görüştüğü belirtiliyor.
Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe'de şu anda öncelik teknik direktör seçimi olacak. Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer çalışmaları ağırlık kazanacak. Hocanın isteyeceği mevkiler ve rapora göre hareket edilecek. Sezon başındaki hata yapılmayacak. Zira sezon başında Steven Caulker transfer edilmiş ancak Vitor Pereira kadroda düşünmeyince yollar ayrılmıştı. O nedenle bu kez temkinli davranılacak.