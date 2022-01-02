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FENERBAHÇE HABERLERİ: Barbosa’da Ada'dan rakip çıktı

Fenerbahçe transfer haberleri: İyi bir golcü almak isteyen ve Vedat Muriç için Lazio'nun kararını bekleyen Fenerbahçe için Brezilya'dan Gabriel Barbosa iddiası geldi. Flamengo'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Gabigol lakaplı oyuncu için Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da iletişimde bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Barbosa’da Ada'dan rakip çıktı
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İyi bir golcü almak isteyen ve Vedat Muriç'te Lazio'nun kararını bekleyen Fenerbahçe için Brezilya'dan Gabriel Barbosa iddiası geldi.

UOL Esporte, sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki forvetin temsicileriyle bir görüşme yaptığını açıkladı.

Flamengo'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Gabigol lakaplı oyuncu için Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da iletişimde bulunduğu ifade edildi.

Kariyerinde Santos, İnter, Benfica ve Flamengo formaları giyen Barbosa, toplamda 224 maçta 122 gol attı. 38 de asist gerçekleştiren Gabriel; forvetin yanı sıra kanatlar ve on numara olarak da görev yapabiliyor.

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