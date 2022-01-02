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Fenerbahçe'de B planı masada

Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe kötü gidişatın ardından Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk hedef Jorge Jesus... Portekizli hocadan olumsuz yanıt gelirse ‘geçici hoca’ ağırlık kazanacak. Altı aylığına İsmail Kartal’la yola devam etmek ilk seçenek. Daum, Okan Buruk, Carlos ve Alex diğer alternatifler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de B planı masada

F.Bahçe yeni yıla teknik direktörsüz girerken, Ali Koç döneminde klasikleşen sorun bir kez daha kendini gösterdi. Son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Teknik direktörsüz geçirilen süre bir seneye yaklaşırken, Pereira'nın yerine hala bir isim bulunamadı.

Fenerbahçe'de B planı masada

Löw ve Jorge Jesus gibi kariyerli teknik direktörlerden hem ağır şartları hem de Süper Lig'i son seçenek görmeleri nedeniyle sonuç alınamadı. Bu isimler ikna edilemezse sezonu 'geçici hoca' ile tamamlama fikri ağırlık kazanacak.

Fenerbahçe'de B planı masada

TEMASLAR SÜRÜYOR

Altı aylığına İsmail Kartal'la yola devam etme fikri bu konuda ilk formül... Christoph Daum'un isminin de masaya geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de daha önce 2003-06 ve 2009-10 yıllarında görev yapan 68 yaşındaki Daum, 2 şampiyonluk yaşamıştı...

Fenerbahçe'de B planı masada

Alex de Souza ve Roberto Carlos gibi efsanelerin de adı geçse de henüz somut bir adım bulunmuyor, sadece ihtimaller arasında tutuluyor... Boşta olan Okan Buruk'un da konuşulduğu ancak Galatasaraylı olması nedeniyle taraftardan tepki görebileceği endişesi yaşandığı öğrenildi.

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