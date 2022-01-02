Fenerbahçe'de B planı masada

F.Bahçe yeni yıla teknik direktörsüz girerken, Ali Koç döneminde klasikleşen sorun bir kez daha kendini gösterdi. Son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Teknik direktörsüz geçirilen süre bir seneye yaklaşırken, Pereira'nın yerine hala bir isim bulunamadı.
Löw ve Jorge Jesus gibi kariyerli teknik direktörlerden hem ağır şartları hem de Süper Lig'i son seçenek görmeleri nedeniyle sonuç alınamadı. Bu isimler ikna edilemezse sezonu 'geçici hoca' ile tamamlama fikri ağırlık kazanacak.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Altı aylığına İsmail Kartal'la yola devam etme fikri bu konuda ilk formül... Christoph Daum'un isminin de masaya geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de daha önce 2003-06 ve 2009-10 yıllarında görev yapan 68 yaşındaki Daum, 2 şampiyonluk yaşamıştı...