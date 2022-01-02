Fenerbahçe'de B planı masada

Alex de Souza ve Roberto Carlos gibi efsanelerin de adı geçse de henüz somut bir adım bulunmuyor, sadece ihtimaller arasında tutuluyor... Boşta olan Okan Buruk'un da konuşulduğu ancak Galatasaraylı olması nedeniyle taraftardan tepki görebileceği endişesi yaşandığı öğrenildi.