Vedat Muriqi için karar zamanı! Ya Fenerbahçe ya Hull City

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken gündemdeki isim eski yıldız Vedat Muriqi. İtalyan basınına göre, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için sarı lacivertliler en doğru seçim gibi gözüküyor. Diğer bir ihtimal ise Hull City...
"İLK SEÇENEK FENERBAHÇE"
LazioNews24'ten derlenen haberde, Sarri'nin Muriqi için kulüp aradığı ve Kosovalı golcünün ya Fenerbahçe'ye ya da Hull City'ye gideceği yazıldı. İlk seçenek olarak Fenerbahçe verilirken, Hull City'nin de devrede olduğu ifade edildi.
Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Muriqi, bu sezon şu ana kadar tüm müsabakalarda toplam 313 dakika forma giydi. Bu süre zarfında, eylül ayında Torino ile 1-1 berabere kaldıkları maçta bir asist yaptı.