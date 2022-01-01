Vedat Muriqi için karar zamanı! Ya Fenerbahçe ya Hull City

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken gündemdeki isim eski yıldız Vedat Muriqi. İtalyan basınına göre, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için sarı lacivertliler en doğru seçim gibi gözüküyor. Diğer bir ihtimal ise Hull City...

"İLK SEÇENEK FENERBAHÇE" LazioNews24'ten derlenen haberde, Sarri'nin Muriqi için kulüp aradığı ve Kosovalı golcünün ya Fenerbahçe'ye ya da Hull City'ye gideceği yazıldı. İlk seçenek olarak Fenerbahçe verilirken, Hull City'nin de devrede olduğu ifade edildi.