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Vedat Muriqi için karar zamanı! Ya Fenerbahçe ya Hull City

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Vedat Muriqi, adeta istenmeyen adam ilan edildi. Yıldız golcünün ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İtalyan medyası seçenekleri ikiye indirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 15:56
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Vedat Muriqi için karar zamanı! Ya Fenerbahçe ya Hull City

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken gündemdeki isim eski yıldız Vedat Muriqi. İtalyan basınına göre, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için sarı lacivertliler en doğru seçim gibi gözüküyor. Diğer bir ihtimal ise Hull City...

Vedat Muriqi için karar zamanı! Ya Fenerbahçe ya Hull City

"İLK SEÇENEK FENERBAHÇE"

LazioNews24'ten derlenen haberde, Sarri'nin Muriqi için kulüp aradığı ve Kosovalı golcünün ya Fenerbahçe'ye ya da Hull City'ye gideceği yazıldı. İlk seçenek olarak Fenerbahçe verilirken, Hull City'nin de devrede olduğu ifade edildi.

Vedat Muriqi için karar zamanı! Ya Fenerbahçe ya Hull City

Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Muriqi, bu sezon şu ana kadar tüm müsabakalarda toplam 313 dakika forma giydi. Bu süre zarfında, eylül ayında Torino ile 1-1 berabere kaldıkları maçta bir asist yaptı.

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