TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta Fenerbahçe'ye rakip çıktı! B planı...

Yeni yıla teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de çalışmalar 2 koldan devam ediyor. Takımı öncelikle tecrübeli ve kalitesi tartışılmayacak bir isme teslim etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus için temasları sürdürüyor.
Portekizli hocaya, Körfez ülkeleri ve Brezilya'dan da teklifler olması işi zorlaştırırken, Jesus'un kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. Joachim Löw ve Bilic konusunda da umudunu koruyan yönetim, sonuç çıkmazsa B planını devreye sokacak.
6 AYLIĞINA AĞABEY FORMÜLÜ
Bu durumda sezonun takımı ve Süper Lig'i tanıyan, futbolcularla iyi iletişim kurabilecek geçici bir hocayla tamamlanması hedefleniyor. İlk aday ise İsmail Kartal.