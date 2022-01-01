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TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta Fenerbahçe'ye rakip çıktı! B planı...

Vitor Pereira ile yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk aday olarak Jorge Jesus ismi ön plana çıkmıştı. Ancak Portekizli teknik adamın birçok talibinin olması işleri zorlaştırdı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla anlaşma sağlanamaması halinde B planını devreye sokacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Yeni yıla teknik direktörsüz giren Fenerbahçe'de çalışmalar 2 koldan devam ediyor. Takımı öncelikle tecrübeli ve kalitesi tartışılmayacak bir isme teslim etmek isteyen başkan Ali Koç, Jorge Jesus için temasları sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Portekizli hocaya, Körfez ülkeleri ve Brezilya'dan da teklifler olması işi zorlaştırırken, Jesus'un kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. Joachim Löw ve Bilic konusunda da umudunu koruyan yönetim, sonuç çıkmazsa B planını devreye sokacak.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

6 AYLIĞINA AĞABEY FORMÜLÜ

Bu durumda sezonun takımı ve Süper Lig'i tanıyan, futbolcularla iyi iletişim kurabilecek geçici bir hocayla tamamlanması hedefleniyor. İlk aday ise İsmail Kartal.

TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Alex de Souza ve Roberto Carlos isimleri de kulislerde dillendiriliyor. Ancak bu iki ismin 6 aylığına görev kabul edip etmeyecekleri belirsiz. Başkan Ali Koç'un devre arası tatilinin az olması nedeniyle önümüzdeki hafta bir teknik adamı getirmek için tüm şartları zorladığı ifade edildi.

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