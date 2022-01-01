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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye bir talip daha! Dünya devi listesine aldı

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Attila Szalai hakkında bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde; Macar stopere dünya devinin talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye bir talip daha! Dünya devi listesine aldı
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin Milan'ın transferde B Planı olduğunu yazdı. Macar savunmacı için, "23 yaşında. Forvetlerle mücadelede ve hava toplarında iyi. O kadar yavaş değil. Birebir artı kademelerde etkili" değerlendirmesi yapılırken, transferin 11 milyon euro'ya mal olacağı ileri sürüldü. Milan'ın ilk hedefinin ise Lille'in Hollandalı stoperi Sven Botman olduğu bildirildi.
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