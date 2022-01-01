Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek'ten dikkat çeken paylaşım! "Seni büyüten o hatalardır"

İsmail Yüksek'ten dikkat çeken paylaşım! "Seni büyüten o hatalardır"

Fenerbahçe'den kiralık olarak Bursaspor'da forma giyen İsmail Yüksek, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında penaltı attığı fotoğrafı paylaşıp, hatalardan ders çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 18:41
İsmail Yüksek'ten dikkat çeken paylaşım! "Seni büyüten o hatalardır"

Bursasporlu futbolcu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Genç futbolcu, hatalardan ders çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı futbolcusu İsmail Yüksek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yüksek, yeşil-beyazlı forma ile Gaziantep FK maçında penaltı attığı fotoğrafı paylaşarak, "Hayatta çoğu zaman yaptığım hatalar için üzülürsün ama bilmen lazım ki seni büyüten o hatalardır" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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