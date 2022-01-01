‘Haklarımızı geri alacağız’

Başkan Ali Koç yeni yıl mesajı yayınladı. Kulübün resmi sitesindeki yazısında Koç; 3 Temmuz davasında haklılıklarının Yargıtay kararıyla kanıtlandığını hatırlatarak, ellerinden alınan hakları için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi...
BaşkanAli Koç yeni yıl mesajı yayınladı. Kulübün resmi sitesindeki yazısında Koç; 3 Temmuz davasında haklılıklarının Yargıtay kararıyla kanıtlandığını hatırlatarak, ellerinden alınan hakları için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi... Teknik direktör ve futbol takımına ise hiç değinmedi.