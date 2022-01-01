Ferdi&Berke masaya davet!

İç transferde gözler sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'e çevrildi. İki oyuncu, yeni yıla girilmesiyle birlikte istediği takımla görüşme hakkı kazandı. İki ismi de takımda tutmak isteyen yönetim, daha önce teklif yaptığı oyuncular ve menajerleriyle önümüzdeki günlerde masaya oturarak imzaları attırmayı planlıyor.
İçtransferde gözler sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'e çevrildi. İki oyuncu, yeni yıla girilmesiyle birlikte istediği takımla görüşme hakkı kazandı. İki ismi de takımda tutmak isteyen yönetim, daha önce teklif yaptığı oyuncular ve menajerleriyle önümüzdeki günlerde masaya oturarak imzaları attırmayı planlıyor. Ferdi ve Berke'nin de önceliklerinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ifade ediliyor.