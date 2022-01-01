FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Milan'ın Attila Szalai planı ortaya çıktı! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Attila Szalai'ye son olarak İtalyan devi Milan talip olmuştu.
Milano ekibinin transfer planı belli oluken, Macar stoperin ilk seçenek olmadığı ortaya çıktı.
DIALLO PAHALI GELİNCE...
butfootballclub'ın İtalyan gazeteci Rudy Galetti'ye dayandırdığı haber göre; Milan'ın listesindeki ilk isim PSG forması giyen stoperi Abdou Diallo... Ancak PSG'nin 30 milyon euro bonservis bedelinde diretmesi, Milan'ın elini kolunu bağladı.
Stoper transferine 20 milyon eurodan fazla ödemek istemeyen Milano ekibi, bunun üzerine Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye yöneldi.
İtalyan devinin 20 milyon euroluk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp, transferi bitirmek istediği öğrenildi.