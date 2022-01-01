FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 6 aylık formül! Okan Buruk sürprizi...

Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar endişelenmeye başladı. Ali Koç dönemindeki kronik sorun bir kez daha kendini gösterdi. Son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Hatta yeni gelecek hocanın belirlenmesi de hep çok uzun sürdü.