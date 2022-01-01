FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 6 aylık formül! Okan Buruk sürprizi...

Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar endişelenmeye başladı. Ali Koç dönemindeki kronik sorun bir kez daha kendini gösterdi. Son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Hatta yeni gelecek hocanın belirlenmesi de hep çok uzun sürdü.
Bu sezon da benzer problem aynen devam etti. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam konusunda girişimler devam ederken Okan Buruk'un adının da gündeme geldiği belirtildi. İşte detaylar...
Ali Koç döneminde 3.5 yılda tam 235 gün takım hocasızdı. Eğer Emre Belözoğlu'nun görevde olduğu günler de bu hesaba dahil edilirse bu rakam 335 güne çıkıyor. Kısacası son 3.5 yılda yaklaşık 1 yıl hocasız geçildi. 2018-19 sezonunda 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman gittikten sonra 1 ay hocasız geçildi. Ardından 20 Temmuz 2018'de göreve gelen Cocu, 25 Ekim 2018'de gitti. 25 Ekim'den 14 Aralık 2018'e kadar Koeman vardı.