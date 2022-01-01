Haberler Fenerbahçe 2-3 yabancı gidecek

2-3 yabancı gidecek

Forvet başta en az 2-3 mevkiye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı dolu... Allahyar'ın da geri döndüğü hesaba katılırsa devre arasında en az 2-3 yabancı oyuncuyla yolların ayrılacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
2-3 yabancı gidecek
Forvet başta en az 2-3 mevkiye takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı dolu... Allahyar'ın da geri döndüğü hesaba katılırsa devre arasında en az 2-3 yabancı oyuncuyla yolların ayrılacağı belirtiliyor. Yönetimin, yeni hoca netleştikten sonra düğmeye basacağı öğrenildi.
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