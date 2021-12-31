Yayında açıkladı! Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ne olacak? Mergim Berisha ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de camianın 1 numaralı konusu, teknik direktör meselesi olmuşken, sarı lacivertli kulüp yönetiminden konuya ilişkin önemli girişimler başladı.

Süper Lig devi, yeni teknik direktörü için belirlediği 'tartışılmayacak bir isim' konusunda ince eleyip sık dokuyor. Öte yandan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme ve Mergim Berisha'da sürpriz gelişme yaşandı.

Konuya ilişkin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Futbol Plus'ta editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a konuştu.

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