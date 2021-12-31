Haberler Fenerbahçe Yayında açıkladı! Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ne olacak? Mergim Berisha ayrılıyor mu?

Yayında açıkladı! Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ne olacak? Mergim Berisha ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu gündemin 1 numaralı maddesi olarak yer alıyor. Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, tartışılmayacak bir ismi takımın başına getirmek istiyor. Konuya dair Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı lacivertlilerin gündemini editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a, Futbol Plus'ta değerlendirdi. Peki, Fenerbahçe Jorge Jesus'a teklif yaptı mı? Berke ve Ferdi ile sözleşme yenilenecek mi? Edin Visca transferi ne durumda? Allahyar Sayyadmanesh için yönetim ne karar aldı? Mergim Berisha ile yollar ayrılacak mı? İşte o program...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 09:10
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Yayında açıkladı! Fenerbahçe'de teknik direktör konusu ne olacak? Mergim Berisha ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de camianın 1 numaralı konusu, teknik direktör meselesi olmuşken, sarı lacivertli kulüp yönetiminden konuya ilişkin önemli girişimler başladı.

Süper Lig devi, yeni teknik direktörü için belirlediği 'tartışılmayacak bir isim' konusunda ince eleyip sık dokuyor. Öte yandan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme ve Mergim Berisha'da sürpriz gelişme yaşandı.

Konuya ilişkin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Futbol Plus'ta editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a konuştu.

İŞTE O PROGRAM

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