FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim gelirken listedeki adaylardan biri de kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ydı.
Alex, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Brezilyalı efsane, yine sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Fabio Luciano'nun birlikte çekildikleri ve üzerinde, "Bir gün yeniden birlikte" yazan fotoğrafı paylaştı.
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