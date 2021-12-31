FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim gelirken listedeki adaylardan biri de kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ydı.