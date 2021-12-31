Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Alex de Souza olmuştu. Brezilyalı efsaneden sürpriz bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 10:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim gelirken listedeki adaylardan biri de kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Alex, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Brezilyalı efsane, yine sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Fabio Luciano'nun birlikte çekildikleri ve üzerinde, "Bir gün yeniden birlikte" yazan fotoğrafı paylaştı.

DİĞER
Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Aygün Aydın’ı çıldırttı! Gönlünü ünlü oyuncu Dilara Aksüyek’e mi kaptırdı?
Ceylan'ın acı günü! Yıkılan türkücü kahreden haberi sosyal medyadan paylaştı: "Beyin kanaması sonucu..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor