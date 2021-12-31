Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da harekat başladı! Yeni hoca: Jorge Jesus... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da harekat başladı! Yeni hoca: Jorge Jesus... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen ve teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Löw’den dönüş alamayan Ali Koç, 67 yaşındaki Jorge Jesus’u ikna etmeye çalışacak. Hedef; takımı bu kez usta bir isme teslim etmek. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da harekat başladı! Yeni hoca: Jorge Jesus... (FB spor haberi)

Vitor Pereira'yı gönderen Fenerbahçe'de teknik direktör için girişimler devam ediyor. Benfica'dan ayrılan Jorge Jesus'un ismi bir adım öne çıkarken, başkan Ali Koç'un Portekizli hoca ile bizzat görüşeceği ileri sürüldü. Koç'un takımı bu kez usta bir teknik adama teslim etmek istediği ve bu profile uyan Jesus'u ikna etmek için şartları zorlayacağı ifade ediliyor. 67 yaşındaki kurt hoca için Brezilya'dan Atletico Mineiro'nun da devrede olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da harekat başladı! Yeni hoca: Jorge Jesus... (FB spor haberi)

'KOCAMAN' SESLERİ!..

Suudi ekibi Al Hilal'in de Jardim'in yerine Jesus'u düşündüğü gelen haberler arasında... Al Hilal'in sahibi Nawaf Bin Saad'ın Jesus'un hayranı olduğu ve her an devreye girebileceği dile getiriliyor. Jorge Jesus'la ilgilenen Flamengo ise takımın başına Paulo Souza'yı getirdi. Bu arada yerli hoca olarak İsmail Kartal'ın ardından Aykut Kocaman'ın isminin de tekrar gündeme alındığı ileri sürüldü. Ancak yönetimden henüz bu konuda bir doğrulama gelmedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da harekat başladı! Yeni hoca: Jorge Jesus... (FB spor haberi)

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Jorge Jesus'un Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 5'i Benfica 1'i Spo rting'de olmak üzere 6 Portekiz Kupası bulunuyor. Brezilya ekibi Flamengo'da 4 kupa kazanan Jesus, Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile de 1 kupa kaldırdı. Portekizli hocanın 2 de Süper Kupa zaferi bulunuyor.

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