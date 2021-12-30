Haberler Fenerbahçe Resmen açıklandı! Vitor Pereira'ya bir şok daha

Resmen açıklandı! Vitor Pereira'ya bir şok daha

Son dakika spor haberi: Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'den gönderilmesinin ardından bir şok daha yaşadı. Flamengo ile adı geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya Ligi ekibi tarafından tercih edilmedi. Flamengo, Polonya milli takımından ayrılan Paulo Sousa ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:36
Resmen açıklandı! Vitor Pereira'ya bir şok daha

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği Vitor Pereira, hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası takımdan gönderildi.

Resmen açıklandı! Vitor Pereira'ya bir şok daha

Sarı-lacivertlilerin ikinci döneminde de camianın beklentisini karşılayamayan Portekizli çalıştırıcı için Flamengo iddiaları gündeme gelmişti.

Resmen açıklandı! Vitor Pereira'ya bir şok daha

TERCİH EDİLMEDİ!
Vitor Pereira'yı tercih etmeyen Brezilya Ligi ekibi, Polonya milli takımından ayrılan Paulo Sousa ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

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