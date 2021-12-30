Resmen açıklandı! Vitor Pereira'ya bir şok daha

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği Vitor Pereira, hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası takımdan gönderildi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği Vitor Pereira, hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası takımdan gönderildi.
Sarı-lacivertlilerin ikinci döneminde de camianın beklentisini karşılayamayan Portekizli çalıştırıcı için Flamengo iddiaları gündeme gelmişti.
TERCİH EDİLMEDİ!
Vitor Pereira'yı tercih etmeyen Brezilya Ligi ekibi, Polonya milli takımından ayrılan Paulo Sousa ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
Sezon başında Fenerbahçe ile ikinci dönemine başlayan Vitor Pereira, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 1.60'lık puan ortalaması yakaladı.