FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferreira'ya teklifini yaptı! Transferdeki tek sorun...

Süper Lig'de bu sezon da şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertli takımın gündeminde bir süredir Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen 23 yaşındaki forvet Ferreira yer alıyordu. Kulüp, oyuncuya ilk teklifini iletti.
Brezilya basınından GZH ve Gremistas'ta yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Ferreira'ya yıllık 1.5 milyon euro maaş önerdi. Ancak sarı-lacivertlilerin Gremio'nun istediği 8 milyon euro'luk bonservis bedelini çok bulduğu ve düşürmek için uğraştığı kaydedildi.