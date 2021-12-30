Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferreira'ya teklifini yaptı! Transferdeki tek sorun...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferreira'ya teklifini yaptı! Transferdeki tek sorun...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ligde şu ana kadar taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündeminde yer alan Gremio'lu Ferreira'ya teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak transferin önünde ciddi bir engel var. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 08:19
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferreira'ya teklifini yaptı! Transferdeki tek sorun...

Süper Lig'de bu sezon da şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferreira'ya teklifini yaptı! Transferdeki tek sorun...

Sarı-lacivertli takımın gündeminde bir süredir Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen 23 yaşındaki forvet Ferreira yer alıyordu. Kulüp, oyuncuya ilk teklifini iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferreira'ya teklifini yaptı! Transferdeki tek sorun...

Brezilya basınından GZH ve Gremistas'ta yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Ferreira'ya yıllık 1.5 milyon euro maaş önerdi. Ancak sarı-lacivertlilerin Gremio'nun istediği 8 milyon euro'luk bonservis bedelini çok bulduğu ve düşürmek için uğraştığı kaydedildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor