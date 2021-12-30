FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferreira'ya teklifini yaptı! Transferdeki tek sorun...

Süper Lig'de bu sezon da şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe , devre arası transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Brezilya basınından GZH ve Gremistas'ta yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Ferreira'ya yıllık 1.5 milyon euro maaş önerdi. Ancak sarı-lacivertlilerin Gremio'nun istediği 8 milyon euro'luk bonservis bedelini çok bulduğu ve düşürmek için uğraştığı kaydedildi.