FENERBAHÇE HABERLERİ: Roberto Carlos Marcelo ile geliyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Roberto Carlos da gündeme dahil oldu... İspanyol basını, gelişmeyi dün okuyucularına duyururken yeni iddiayı da ortaya attı. Habere göre; Roberto Carlos eğer imzayı atarsa, Real Madrid'in yıldızı Marcelo'yu da yanında İstanbul'a getirecek. Fenerbahçe'nin ilk olarak Joachim Löw ile ilgilendiği ancak Alman teknik adamın teklifi reddettiği hatırlatılırken, Carlos'un teknik direktör olarak şimdiye dek iyi performans sergileyemediğinin altı çizildi.

İKİSİ DE EFSANE

Brezilyalı efsanenin, Fenerbahçe ile yeni bir meydan okumaya hazır olduğu vurgulandı. Öte yandan Real Madrid'de bu sezon şans bulmakta zorlanan Marcelo'nun durumu belirsiz... Katalan basını 33 yaşındaki oyuncunun kontratının haziran ayında sona ereceğini hatırlatırken, sonrasında ne yapacağına karar vermediğini yazdı. Fluminense'nin talip olduğu yıldız ismin futbola nokta koyabileceği yazıldı. Bu sezon 5 maçta süre alabilen Marcelo, 14 yıldır aralıksız oynadığı Real Madrid'de 533 maçta 38 gol+101 asist üretti.