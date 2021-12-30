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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Afyonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Afyonspor'u konuk eden Fenerbahçe, uzatmalara giden mücadelede rakibini 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç de karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 09:25
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Afyonspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - KABUSU YAŞADILAR

Bir gün önce Denizlispor'un gösterdiği direnç, günün tüm maçlarına yansıdı. Kolay rakip sıfatını kabul etmeyen, mücadelesini sakınmayan takımlar vardı sahada. Fenerbahçe'ye de Afyonspor çattı. Daha bir hafta önce 9 kişi kalan Karagümrük karşısındaki tecrübeye yeniden sahip oldular. Ancak o maçın dersini hiç almadan, öğrenmeden, aynı tarzı ve seçimleri yapıyorlardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Afyonspor maçını değerlendirdi

Herkes kendi kahramanlığının peşine düşünce, ilk yarıda "akıldan" uzaklaşmış, hatta rakibin bir tehlikesini gol çizgisinin üstünde engelleyen Fenerbahçe izledik. Burak Kapacak ilk kez çıktı seyircinin karşısına. Rossi ile ters kanatlarda oynadılar ama bir kez bile yer değiştirmediler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Afyonspor maçını değerlendirdi

Crespo'nun inadıyla ayakta duran bir orta saha ile oynuyorlardı. Devrede hamleler geldi. Ustalar ile birlikte baskı da arttı, pozisyonlar da oldu ama gol gelmedi. Memnuniyetsiz seyircinin mırıldanmaları aceleyi, bu telaşın içine düşenler de hataları beraberlerinde taşıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Afyonspor maçını değerlendirdi

Bu sezonda kendileri için kalan tek hedefin ciddiyeti beşinci değişiklik ile kendini gösterdi. "O yapsın" tavrını değiştirip, "birlikte" demeye başladılar. Uzatmada penaltı ile gelen golle birlikte, Afyonspor'un mucize arayışı bitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Afyonspor maçını değerlendirdi

Penaltıyı alan Osayi-Samuel, ikinci golü atıp, maçın fişini çekti. Kupa maçlarının kendine özgü sürpriz ihtimali, kâbus gibi geçen 90 dakikanın, sonrasında ter içinde uyandıkları uzatma bölümü yaşadılar.

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