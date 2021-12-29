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Szalai'ye Milan kancası

İtalyan devi, sezonu kapatan Kjaer’in yerini devre arasında Macar stoperle doldurmak istiyor. Çizme basını, 15 milyon euro’ya işin biteceğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Szalai'ye Milan kancası

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği üstün performansla devlerin dikkatini çeken Attila Szalai'ye Milan talip oldu. İtalyan devinin tecrübeli stoperi Simon Kjaer, geçtiğimiz haftalarda dizinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Serie A'da şampiyonluğu hedefleyen ve bu bölgeye takviye yapmak isteyen kırmızı-siyahlıların, 23 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirdiği öğrenildi.

LİSTEDE 3 FUTBOLCU VAR

İtalyan basınına göre; Milan'ın listesinde stoper için 3 futbolcu var. Lille'de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve PSG'nin 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı- siyahlıların radarında. Ancak iki oyuncunun maliyetlerinin yüksek olması Milan'ı, Szalai'ye yöneltti. Çizme ekibinin, Szalai'nin transferini 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis ücretine bitirebileceği ifade edildi.

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