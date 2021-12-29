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İspanyollar transfer bombasını patlattı! Roberto Carlos gelirse Marcelo da Fenerbahçe'ye gelecek

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri yükselmeye başladı. İspanyol basını, bu flaş gelişmeye geniş yer ayırırken bombayı da patlattı. Habere göre Roberto Carlos imzayı atarsa, Real Madrid'in yıldızı Marcelo da gelecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:23
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İspanyollar transfer bombasını patlattı! Roberto Carlos gelirse Marcelo da Fenerbahçe'ye gelecek

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Kanarya'da Löw ve Jorge Jesus'un ardından gündeme gelen son isim Roberto Carlos oldu. İspanyol basını, habere geniş yer ayırırken bombayı da patlattı.

İspanyollar transfer bombasını patlattı! Roberto Carlos gelirse Marcelo da Fenerbahçe'ye gelecek

Haberde, Fenerbahçe'nin ilk olarak Löw ile ilgilendiği ancak Alman teknik adamın teklifi reddettiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Roberto Carlos'u listeye aldığı yazılırken transfer müjdesi de verildi.

İspanyollar transfer bombasını patlattı! Roberto Carlos gelirse Marcelo da Fenerbahçe'ye gelecek

"MARCELO'NUN İMZASI YAKIN"

Roberto Carlos'un teknik direktör olarak şimdiye dek iyi performans sergileyemediğinin altı çizilirken, Brezilyalı efsanenin yeni bir meydan okumaya hazır olduğu da belirtildi. Haberde ayrıca Real Madrid'in yıldızı Marcelo'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının çok yakın olduğu, Roberto Carlos'un kulübede olması halinde ise bu transferde kilit rol oynayacağı yazıldı.

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