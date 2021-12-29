İspanyollar transfer bombasını patlattı! Roberto Carlos gelirse Marcelo da Fenerbahçe'ye gelecek

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Kanarya'da Löw ve Jorge Jesus'un ardından gündeme gelen son isim Roberto Carlos oldu. İspanyol basını, habere geniş yer ayırırken bombayı da patlattı.

Haberde, Fenerbahçe'nin ilk olarak Löw ile ilgilendiği ancak Alman teknik adamın teklifi reddettiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Roberto Carlos'u listeye aldığı yazılırken transfer müjdesi de verildi.