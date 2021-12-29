Fransızlar Samuel Umtiti transferini duyurdu! Beşiktaş'ı reddetmişti Fenerbahçe'ye geliyor

Sezonun ilk yarısını büyük hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe , ara transfer döneminde ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor. Fransız basını, Fenerbahçe'nin Attila Szalai 'nin boşluğunu Samuel Umtiti ile dolduracağını yazdı.

MAAŞININ BİR BÖLÜMÜ BARÇA'DAN

Haberde, Umtiti'nin maaşının bir hayli yüksek olduğu ve bu nedenle Fenerbahçe'ye olası transferinde maaşının bir bölümünün Barcelona tarafından ödeneceği yazıldı.