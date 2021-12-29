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Fransızlar Samuel Umtiti transferini duyurdu! Beşiktaş'ı reddetmişti Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig'de ligin ilk yarısını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 4. tamamlayan Fenerbahçe, gözünü transfer dönemine dikti. Fransız basını, Barcelona'nın yollarını ayırmak istediği Samuel Umtiti'nin Fenerbahçe'nin yolunda olduğunu yazarken yıldız futbolcunun geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı reddettiği belirtildi. Fransızlar ayrıca sarı lacivertlilerin ödeme planını da duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 07:27
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fransızlar Samuel Umtiti transferini duyurdu! Beşiktaş'ı reddetmişti Fenerbahçe'ye geliyor

Sezonun ilk yarısını büyük hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor. Fransız basını, Fenerbahçe'nin Attila Szalai'nin boşluğunu Samuel Umtiti ile dolduracağını yazdı.

Fransızlar Samuel Umtiti transferini duyurdu! Beşiktaş'ı reddetmişti Fenerbahçe'ye geliyor

MAAŞININ BİR BÖLÜMÜ BARÇA'DAN

Haberde, Umtiti'nin maaşının bir hayli yüksek olduğu ve bu nedenle Fenerbahçe'ye olası transferinde maaşının bir bölümünün Barcelona tarafından ödeneceği yazıldı.

Fransızlar Samuel Umtiti transferini duyurdu! Beşiktaş'ı reddetmişti Fenerbahçe'ye geliyor

KARTAL'I REDDETMİŞTİ

Umtiti'nin henüz Türkiye'ye gitmek isteyip istemediğinin netleşmediği belirtilirken, Fransız yıldızın geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ı reddettiği ifade edildi.

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