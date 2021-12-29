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Fenerbahçe'ye kötü haber! Arda Güler açıkladı

Fenerbahçe'de geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve forma giydiği maçlarda taraftarın beğenisini kazanan Arda Güler, sakatlandığını açıkladı. Genç futbolcu kötü haberi sosyal medya hesabından verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:20
Fenerbahçe'ye kötü haber! Arda Güler açıkladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Arda Güler açıkladı

Güler, "Ufak bir Sakatlık geçirdim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta başkanımız, hocalarım ve dualarını eksik etmeyen, her zaman yanımda olan değerli taraftarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede eskisinden daha güçlü döneceğim." dedi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Arda Güler açıkladı

Hürriyet'in haberine göre durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan 16 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Afjet Afyonspor ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

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