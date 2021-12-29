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Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Napoli talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de rota transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu olmaya devam ediyor. Sezon başında kadroya dahil edilen ve performansıyla alkış toplayan Kim Min-Jae'nin de talipleri artıyor. Güney Koreli yıldıza İtalya Serie A takımlarından Napoli talip oldu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:02 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:02
KEMAL TAMTÜRK
Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Napoli talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Napoli talip oldu

İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi listesine aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bir süredir takip ettiği Min-Jae'yi listesinde üst sıralara yazdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Napoli talip oldu

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde temasa geçmesi beklenen Napoli, transferin ekonomik şartlarını öğrenecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Napoli talip oldu

Napoli savunmasının belkemiği olarak görülen Kalidou Koulibaly'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve Kostas Manolas'ın da satışıyla birlikte Napoli, ara transfer döneminde öncelikle bir stoperi kadrosuna katmaya çalışacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Napoli talip oldu

3 MİLYON EURO'YA ALINDI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Koreli milli stoper, çubuklu formayla 23 resmi maçta foram giydi.

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