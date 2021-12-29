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Fenerbahçe'nin konuğu Afyonspor! İşte muhtemel 11'ler

Kupada heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afyonspor’u ağırlıyor. 21.00’de başlayacak mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin konuğu Afyonspor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. Saat 21.00'deki mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin konuğu Afyonspor! İşte muhtemel 11'ler

Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.

Fenerbahçe'nin konuğu Afyonspor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de bu karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak.

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