Fenerbahçe'den Jorge Jesus bombası

Vitor Pereira'yı Beşiktaş derbisi sonrası gönderen ve son 2 lig maçına yardımcı hocalarla çıkan Fenerbahçe'nin gündemine çok başarılı bir teknik direktör girdi. Yıllarca Türk kulüpleriyle adı anılan ancak yolu bir türlü İstanbul'a düşmeyen Jorge Jesus, Benfica'dan resmen ayrıldı. Kariyeri kupalarla dolu Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı. 67 yaşındaki Jesus için menajeriyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli çalıştırıcının şartlarını sordu. Jesus'a Brezilya'dan da birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.

DEVLER LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKTI

2015'te ayrıldığı Benfica'ya 2020'de geri dönen Jorge Jesus, 83 maçta 53 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 yenilgi alarak 2.11 puan ortalaması tutturdu. Şu anda Portekiz Ligi'nde 15 maçta 37 puanla 3. sırada yer alan Benfica, Porto ve Sporting'in 4 puan gerisinde kaldı. Jesus, bu sezon Bayern Münih, Barcelona ve Dinamo Kiev'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndan 2. Sırada çıkarak adını bir üst tura yazdırdı. Benfica'nın son 16'daki rakibi Ajax olurken, Portekiz ekibi Lig Kupası'nda da adını yarı finale yazdırdı.

16 KUPASI VARKUPASI

Jorge Jesus'un Benfica'da 3 lig şampiyonluğu, 5'i Benfica 1'i Sporting'de olmak üzere 6 Portekiz Kupası bulunuyor. Brezilya ekibi Flamengo'da 4 kupa kazanan Jesus, Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile de 1 kupa kaldırdı. Portekizli hocanın 2 de Süper Kupa zaferi bulunuyor.