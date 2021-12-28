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İlk transfer Pelkas

Yunan yıldızın, gol hasretine son vermesi sevindirdi. Pelkas’ın ikinci yarıda hücuma güç katması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
İlk transfer Pelkas

Geçen sezonun flaş ismi Dimitris Pelkas'ın Malatyaspor karşısında uzun süren gol hasretine son vermesi galibiyet kadar sevinç yarattı... Şanssızlığını kıran tecrübeli futbolcunun ligin ikinci yarısında hücum hattına güç katması bekleniyor. Maçtan sonra, "Bu gole ihtiyacım vardı. Bana ileriki dönemler için özgüven katacak" diyen Pelkas, Fenerbahçe için geçen yılki gibi daha fazlasını ortaya koymak istediğini dile getirerek, "Bu gidişatı değiştirmek için daha çok odaklanacağız. Kaybetmiş olduğumuz puanları ligin ikinci yarısında oynayacağımız maçlarla telafi etmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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